Son dakika: Başkan Erdoğan Gambiya'da

Cezayir'deki temaslarını tamamlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya'ya geldi. Başkan Erdoğan, Banjul Uluslararası Havalimanı'nda Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından resmi törenle karşılandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gambiyalı mevkidaşı Adama Barrow'un davetine icabetle özel uçak "TUR" ile TSİ 17.40'ta Gambiya'nın başkenti Banjul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Banjul Uluslararası Havalimanı'na gelişinde Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan ve Barrow'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları çalındı. Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Barrow, daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Barrow, törenin ardından bir süre görüştü.

Başkan Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından resmi törenle karşılandı

Karşılamada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Isatou Touray, Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara, Genelkurmay Başkanı Masaneh Kinteh, Emniyet Genel Müdürü Mamur Jobe, İstihbarat Birimi Başkanı Osman Sowe, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Muhammed Jallow, Gambiya'nın Ankara Büyükelçisi Landing Kinteh ile Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Tolga Bermek de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Gambiya'ya geldi.

TARİHİ NİTELİK TAŞIYOR: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BİR İLK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 26-28 Ocak'ta ziyaret etmesi öngörülen Afrika ülkeleri arasında yer alan Gambiya ile ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi için turizm, inşaat ve tarım alanları "potansiyel sektörler" olarak değerlendiriliyor.

Başkenti Banjul ve para birimi Dalasi olan Gambiya, yüzölçümü bakımından Batı Afrika'nın en küçük ülkesi olma özelliğiyle dikkati çekiyor.

Türkiye, 400 yıl süren İngiliz sömürgeciliğinin ardından 1965'te bağımsızlığını kazanan Gambiya'yı ilk tanıyan ülkelerden arasında yer aldı.

Nüfusu yaklaşık 2 milyon 100 bin olan Gambiya'nın yüzde 95,7'sini Müslümanlar, yüzde 4,2'sini Hristiyanlar ve geri kalanını diğer dinlere mensup kişiler oluşturuyor.

Başlıca İngilizce, Mandinka, Wolof ve Fula dillerinin konuşulduğu Gambiya'da yer alan etnik gruplar arasında Mandinka, Fula, Wolof, Jola, Serahuli ve diğerleri bulunuyor.

Yüzölçümü yaklaşık 11 bin 300 kilometrekare olan Gambiya, Atlas Okyanusu kıyısı hariç tamamen Senegal ile çevrili konumda yer alıyor.