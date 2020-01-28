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ABD ve 'in 'da kaos planına tepki!

ABD ve İsrail'in Orta Doğu'da kaos planına tepki!

28.01.2020, 22:41

Filistinli direniş örgütü Hamas, ABD Başkanı 'ın sözde barış planına güçlü bir şekilde karşı çıkacaklarını açıkladı. Devlet Başkanı , ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını reddettiklerini açıkladı.

Filistinli direniş örgütü Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planına güçlü bir şekilde karşı çıkacaklarını açıkladı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını reddettiklerini açıkladı. Mahmut Abbas, Bu kaos planının hayata geçmeyeceğini belirtti.

KUDÜS SATILIK DEĞİLDİR
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Trump'ın açıkladığı sözde barış planını eleştirerek, "Kudüs satılık değildir" dedi.

TRUMP'IN SÖZDE BARIŞ PLANI
ABD Başkanı Donald Trump, 'Yüzyılın Anlaşması' dediği Filistin'i bölme planını açıkladı. Orta Doğu'da yeni kaosa yol açacak planınını açıklamak için İsrail Başbakanı Netenyahu ile kamera karşısına geçen Trump, "Kudüs, İsrail'in bölünmemiş başkenti olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Trump Filistin'i bölme planını açıkladı Trump ve Netanyahu'nun basın toplantısına Türk gazeteciler alınmadı

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