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Trump Filistin'i bölme planını açıkladı

Trump Filistin'i bölme planını açıkladı

28.01.2020, 20:24 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020,20:47

Başkanı , 'Yüzyılın Anlaşması' dediği Filistin'i bölme planını açıkladı. Trump, sözde barış planı kapsamında 'ün, 'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

ABD Başkanı Trump, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini açıkladı.

Trump, sözde barış planı kapsamında Filistin'in bağımsız devlet olabilmesi için 4 yıllık süre öngördüklerini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, sözde Orta Doğu barış planının bağımsız Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu söyledi.

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