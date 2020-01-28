Trump Filistin'i bölme planını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, 'Yüzyılın Anlaşması' dediği Filistin'i bölme planını açıkladı. Trump, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

ABD Başkanı Trump, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini açıkladı.

Trump, sözde barış planı kapsamında Filistin'in bağımsız devlet olabilmesi için 4 yıllık süre öngördüklerini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, sözde Orta Doğu barış planının bağımsız Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu söyledi.

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