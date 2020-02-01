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'den getirilecek 42 kişi, kapatılan hastanede karantinaya alınacak

Çin'den getirilecek 42 kişi, kapatılan hastanede karantinaya alınacak

01.02.2020, 12:04

'den uçak ile getirilecek 42 Türk ve dost ülke vatandaşı, geçen Ağustos ayında kapatılan 94 yıllık Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 gün boyunca karantina altında tutulacak.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan 'koronavirüs' salgını nedeniyle Türkiye'ye dönmek isteyen Türk ve Azerbaycan, Gürcistan ve Arnavutluk vatandaşlarını alan A400M askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf', sabah saatlerinden Vuhan'dan havalandı. Uçakla akşam saatlerinde Ankara'ya getirilecek olan 42 kişi, Ankara Şehir Hastanesi'ne taşınma işleminin ardından 31 Ağustos 2019 tarihinde kullanıma kapatılan Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılacak. 42 kişi burada 14 gün boyunca karantina altında tutulacak.

94 yıllık Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, koronavirüs salgını tehdidi nedeniyle Türkiye'ye dönen yolcular için yeniden kullanıma açıldı. 42 kişi için burası özel olarak yeniden hazırlandı. Hastanenin önünde ve çevresinde de güvenlik önlemleri artırıldı. Yolcular, sağlık kontrollerinin ardından hastanede 14 gün boyunca karantina altında tutulacak

DHA

Çin'deki Türk vatandaşlarını yurda getirecek askeri uçak Vuhan'dan havalandı

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