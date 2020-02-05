Pistten çıkan uçaktaki yaralı 52 kişi hastanelere sevk edildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı pistten çıktı. 3 parçaya bölünen uçakta bulunanlar tahliye edilirken yaralanan 52 kişi hastanelere kaldırıldı. Uçağı kaydığı yerden kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Uçağın parçalandığı kazada ufak çaplı yangın da meydana geldi.

Uçakta bulunanlar tahliye edilirken olayda yaralanan 52 kişi hastanelere sevk edildi. Uçağın, pistten çıkarak kaydığı yerden kurtarma çalışmaları ise hala devam ediyor.

THY'DEN AÇIKLAMA

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasının ardından Türk Hava Yolları (THY) tarafından yapılan açıklamada, bugün gerçekleşmesi planlanan Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış ve varışlı seferlerin iptal edildiği açıklandı.





Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda özel havayolu şirketine ait bir uçağın pistten çıkması nedeniyle ilgili meydanda uçuş operasyonları havacılık otoritesi tarafından ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur. 5 Şubat tarihli Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimiz uçuşları ile ilgili durumu web sitemiz yada çağrı merkezimiz aracılığıyla öğrenebilirler. Yaşanan olay nedeniyle derin üzüntü duyuyor; uçakta bulunan yolculara, uçuş ekibine ve Türk sivil havacılığına birlikte katkı sağladığımız havayolu şirketine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" denildi.

Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen’de pistten çıkan uçağın yolcuları böyle tahliye edildi