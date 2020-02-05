Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar çığ felaketini anlattı

Van'da yaşanan ikinci çığ felaketinde kar kütlelerinin altında kalan Van Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Osman Uçar, yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Burada yaşanan dehşeti anlatan Uçar, "Vatandaşlar ve oradaki personellerin tamamı orada çalışmış olsalardı çok daha kötü bir durum olurdu." dedi.

Van Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Osman Uçar, yaralı olarak kurtulduğu ikinci çığ faciasında yaşadığı dehşeti anlattı. Uçar açıklamasında "Vatandaşlar ve oradaki personellerin tamamı orada çalışmış olsalardı çok daha kötü bir durum olurdu." dedi.

Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüsteki 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken ikinci bir çığ daha düştü.

Van'da çığ altında kalan AFAD Müdürü Osman Uçar çığ faciasını anlattı!