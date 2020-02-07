'Çığlıklar hala kulağımızda'

Sabiha Gökçen Havaalanı’na inişi sırasında pistten çıkarak parçalanan uçaktan mucize eseri yaralı kurtulanlar yaşadıkları dehşeti Yeni Asır’a anlattı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkan Pegasus'a ait yolcu uçağında 3 kadın yolcu hayatını kaybederken yaralı 180 yaralının tedavileri devam ediyor. 180 kişinin ölümden döndüğü uçağın enkaz kaldırma çalışmaları başlarken, havalimanı da sabaha karşı tekrar uçuşlara açıldı. Adnan Menderes Havalimanı'nda fotoğraf çektiren ve kazada yaralı olarak kurtulan 17-D, 17-E ve 17-F yolcuları Erhan Kalın, Bekir Kurtuldu ve Seçkin Erdem o anları Yeni Asır'a anlattı.

KALIN: HER ŞEY 2-3 SANİYE İÇİNDE OLDU



Korku dolu anları anlatan Erhan Kalın, kaza anında uçaktaki herkesin bağırıp ağladığını; imdat çığlıklarının uçakta yankı yaptığını söyledi. Kalın "Piste yaklaştığı zaman uçak yalpaladı, çok sert iniş yaptık. Her şey 2-3 saniyede oldu. Yanık kokusu gelmeye başladı. Uçakta herkes 'kurtarın ölüyoruz' diye bağırıyordu. Biz yerde sürükleniyor ama ne olduğunu bilmiyorduk. Sadece üç arkadaş birbirimizi bakıp kelimei şehadet getirdik. Ben ve arkadaşlarım orta bölümden ekipler tarafından çıkarıldık. Yaşamak çok güzel" dedi.

KURTULDU: O ANLAR HALA GÖZÜMÜN ÖNÜNDE



Bekir Kurtuldu ise arama kurtarma ekiplerinin olay yerine gelmesinin sanki saatler sürmüş gibi hissettiğini belirterek şunları söyledi: "Uçağın bölündüğü an gözümün önünden gitmiyor. Kimisi öndeki bölünen yerden çıktı, kimisi kapılardan kimi de arkada kopan kuyruk kısmından çıktı. Bizi orta bölümden çıkardılar. Ancak o insanların çaresizliği, yardım istemesi ve çığlıkları kulağımdan gitmiyor. Arkadaşlarımın durumlarının iyi olduğuna sevindim" dedi.

"İNSANLARIN ÇARESİZ KALMASI KÖTÜ BİR ŞEY"

Adnan Menderes Havalimanı'nda uçağa binmeden önce üçlü olarak fotoğraf çektirip sosyal medyada yayımlayan Seçkin Erdem, durumunun iyi olduğunu söyledi. Erdem, "Yaşananlar korku filmi sahnesi gibiydi. Bir anda sert inişle birlikte sürüklenip aşağıya düştük. O sırada omuzuma üstten bagaj düştü. Kemerlerimiz takılıydı, kafalarımızı bacaklarımızın arasına almıştık, tüm kurallara riayet ettik. Ben ve diğer arkadaşlarım tek tek çıkarıldı, bilincimiz açıktı. Ancak insanların çaresizliği çok kötüydü. Uçağın parçanlanması çok büyük gürültü ile oluştu. Soğuk ve yağışı öyle bir hissettik ki o an omuzumdaki kırığı bile hissetmedim. Yaşadığıma seviniyorum, ölenlere rahmet diliyorum" dedi.

"KENDİME GELDİĞİMDE HASTANEDE YATIYORDUM"



Aydınlı öğrenci Yağız Eray Esgin, İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıktığı kazada yaralandı. Tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan Esgin, uçak kazasında yaşadıklarını anlattı. Kazanın ardından uçaktan çıkıp ambulansa kadar yürüdüğünü hatırladığını ondan sonrasını hatırlamadığını belirten Esgin, daha sonra hastanede kendine geldiğini söyledi.

BOEİNG'TEN TÜRKİYE'YE HEYET GELİYOR



Kazayı araştırmak üzere Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi'nce (UEİM) komisyon oluşturulurken, buradaki uzmanlarla çalışmak için ABD'nin sivil havacılık otoritesi ile Boeing firması yetkililerinden oluşan heyetin de Türkiye'ye gelecekleri öğrenildi. Kazaya yönelik incelemeler kapsamında uçağın her iki kara kutusunun da uzmanlar tarafından deşifresi yapılmak üzere teslim alındığı, kokpit içi konuşmaların kazanın nedeninin aydınlatılmasında önemli rol oynayacağı öğrenildi.

İLK TESPİT RÜZGAR MAKASI



Edinilen bilgiye göre kazanın havacılıkta "Wind shear" (rüzgar makası) adı verilen bir nedenden yaşandığı öğrenildi. Alçak irtifalarda hem düşey hem de yatay düzlemde görülen ve hava araçları için çok tehlikeli olarak tanımlanan bu hava olayı nedeniyle uçak inişinde sert rüzgara tutuldu ve pistin başını ıskaladı. Pistin ortalarına doğru inişe geçebilen uçak böylece duramayarak pistin sonunda yer alan ve şev adı verilen 30-40 metre derinliği bulunan eğimli alana düşerek 3'e kırıldı.

SONGÜL, KARŞIYAKA'DA TOPRAĞA VERİLECEK



Faciada yaşamını yitiren sigorta eksperi Songül Bozkurt'un ablası Hatice Bozkurt, cenazeyi almak için İstanbul'a giderken, ABD'de yaşayan iki ağabeyinin de Türkiye'ye doğru yola çıktıkları öğrenildi. Ailenin meleğini kaybettiğini belirten abla Hatice Bozkurt, cenazenin İzmir Karşıyaka'da son yolculuğuna uğurlanacağını söyledi.

EŞİ ONDAN BİRKAÇ GÜN ÖNCE GİTMİŞ

Feci kazada yaşamını yitiren 30 yaşındaki diş hekimi Zehra Bilgi Koçar'ın İzmir'de yaşadığı ve tatil için İstanbul'a gittiği öğrenildi. Koçar'ın eşi Gökhan Koçar'ın ise işi gereği İstanbul'a eşinden birkaç gün önce geldiği öğrenildi. Genç diş hekiminin cenazesi bugün Tekirdağ'ın Malkara ilçesine toprağa verilecek.

GENÇOGLU İÇİN İSTANBUL'DA TÖREN

Kazada yaşamını yitirenlerden Alev Gençoğlu'nun cenazesi, Kadıköy'e götürüldü. Alev Gençoğlu'nun (59) cenazesinin, bugün öğlen namazından sonra Erenköy'deki Galip Paşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

FATİH ŞENDİL