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Başkan Erdoğan, nikah şahidi oldu

Başkan Erdoğan, nikah şahidi oldu

09.02.2020, 19:10

Türkiye Cumhurbaşkanı , ile 'ın nikahında şahitlik yaptı. Erdoğan, Beyoğlu Belediye Başkanı 'ın kıydığı nikaha şahitlik etti. Çifti tebrik eden Erdoğan, evlilik cüzdanını geline verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ardan Küçük ile Kübra Yeşildağ'ın nikahında şahitlik yaptı.

Haliç Kongre Merkezinde dünyaevine giren çiftin nikah törenine Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın kıydığı nikaha şahitlik etti. Çifti tebrik eden Erdoğan, evlilik cüzdanını geline verdi.

AA

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