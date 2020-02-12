Öz babası tarafından erkek arkadaşı var diye öldürülmüştü! Şeyma Yıldız’ın babasından kan donduran ifade!

17 yaşındaki Şeyma Yıldız, erkek arkadaşı olduğu gerekçesiyle öz babası tarafından öldürülmüştü. Cani baba Yıldız'ın kızı Şeyma'yı öldürdükten sonra yolda geçen bir minibüsü durdurarak şoföre, "Kızımı öldürdüm, polise haber ver" dediği ortaya çıktı. İşte dikkat çeken detaylar...

Öz babası tarafından sevgilisi vardı diye iki el ateş edilerek öldürülen Şeyma Yıldız tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Konuyla ilgili sosyal medyadan tepkiler yağarken, katil babanın ifadeleri ise kan dondurmuştu. Kargın Mahallesi yolunda meydana gelen korkunç olay, kar üzerinde bir çocuğun cesedini gören vatandaşların olayı polise bildirmesi ile ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre cesedin 17 yaşındaki Şeyma Yıldız'a ait olduğu belirlendi. Genç kızın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırılırken, olaydan kısa bir süre sonra baba H. Yıldız, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. Cani babanın emniyette verdiği ifadeler ise kan dondurdu.

Cani baba Yıldız'ın kızı Şeyma'yı öldürdükten sonra yolda geçen bir minibüsü durdurarak şoföre, "Kızımı öldürdüm, polise haber ver" dediği ortaya çıktı. Minibüs şoförünün aracından inerek yol kenarına bakınca Şeyma'nın cansız bedenini bulduğunu ve polisi aradığı kaydedildi. Olay yerinden kaçan baba Yıldız'ın ise daha sonra giderek polise teslim olduğu belirlendi.

Hürriyet gazetesinden Ece Çelik, Fevzi Kızılkoyun ve Çetin Aydın'ın haberine göre, Şeyma'nın ağabeyi H.Y. ifadesinde, "Ailemizde hiçbir sorun yoktu. Babam en çok da Şeyma'yı severdi, Şeyma'da babamı çok severdi. Babam internetlerde uygunsuz bir görüntü görmüş, oradaki kişiyi de Şeyma'ya benzetmiş. Bunun üzerine kafasında bir şeyler kurguladığını düşünüyorum" diye konuştu.

O KURTULDU

Şeyma'nın yaşadıklarının bir benzeri az kalsın İstanbul'da da yaşanıyordu. İstanbul Başakşehir'de bir kişi dün akşam saat 19.00 sıralarında polisi arayarak, "Burada bir kızı Şamlar Ormanı'na kaçırdılar" diyerek, kaçırma olayında kullanılan aracın plaka bilgisini verdi. Polis ekipleri aracı Sazlıdere mevkisinde gördü. Kaçan aracı durduran polis, Mehmet Emin D. (45) ve Ramazan D.'yi (40) gözaltına aldı. Ağzı koli bandıyla bantlanan P.D.D. (17) aracın bagajındaydı ve çamur içindeydi. Polise "Babam ve amcam, erkek arkadaşım var diye beni öldürecek" dedi. Aracın şoför kısmındaki kapının cebinde 23 santimetrelik ekmek bıçağı bulundu. P.D.D.'nin babası Mehmet Emin D. ve Ramazan D. erkek arkadaşından ayrılması için korkutmak amaçlı götürdüklerini iddia etti.

Babası tarafından katledilen Şeyma Yıldız'ın annesi kızının ardından konuştu

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