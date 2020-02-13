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Emniyet Müdürü 'nin şehit edilmesiyle ilgili 27 gözaltı kararı

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili 27 gözaltı kararı

13.02.2020, 09:07

Emniyet Müdürü ’nin şehit edilmesiyle ilgili 7 ilde yapılan operasyonda 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ile ilişkili oldukları belirtildi.

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi makamında personel görüş günü sebebiyle kabul ettiği trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tarafından vurularak şehit edilmişti. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmış, Rize Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlanan soruşturma sonucunda Sarıcaoğlu hakkında, 'Tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' ve 'Tasarlayarak 2 kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 40 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Rize Emniyet Müdürü iken şehit edilen Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili flaş bir operasyon için düğmeye basıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği bilgisine ulaşılan 27 şüpheli hakkında Başsavcılıkça gözaltı kararı verildi.

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü, KOM Daire Başkanlığı, İstihbarat Daire Başkanlığı ve MİT İstanbul Bölge Başkanlığı koordinesinde 7 ilde şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre operasyon tüm hızıyla sürüyor. Yakalama ve gözaltı çalışmaları devam ediyor.

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