Mafya lideri “Süt” yakalandı

Mafya lideri Yakup Süt, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Suç örgütü lideri Yakup Süt ve adamları Vatan Caddesi'ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında operasyon başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 1 yıldır takip edilen Yakup Süt ve adamlarına yönelik operasyon düzenledi.

YAĞMA, TEHDİT, SİLAH TİCARETİ

Operasyonda suç örgütü lideri Yakup Süt'ün de aralarında bulunduğu 53 şüpheli yakalandı. Yakup Süt ve adamlarının yağma, tehdit ve silah ticareti gibi olayların failleri olduğu öğrenildi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda ise çok sayıda silah ve çek senet ele geçirildi.