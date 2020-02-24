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Son dakika: 'de yapan Pegasus pilotu tutuklandı

Son dakika: Sabiha Gökçen'de kaza yapan Pegasus pilotu tutuklandı

24.02.2020, 21:30 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020,21:39

Son dakika haberi.. Havalimanı'nda pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne neden olan uçağın kaptan pilotu , "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Mahmut Arslan tutuklandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne neden olan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili kaptan pilot Mahmut Arslan tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı, pistten çıkmış, üç parçaya ayrılan uçakta üç kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralanmıştı. İzmir- İstanbul seferini yapan Pegasus uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak parçalanmıştı.

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