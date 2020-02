Son dakika: Başkan Erdoğan kurmayları topladı! Külliye'de kritik İdlib zirvesi

Son dakika haberi... Külliye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güvenlik zirvesi yapıldı. 6 saat süren kritik İdlib toplantısı sona erdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarıyla bir güvenlik toplantısı yapmıştır. 2 saat önce başlayan toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen güvenlik toplantısı sona erdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve kuvvet komutanlarının yer aldığı toplantı, 6 saat sürdü. Toplantıya ilişkin açıklama yapılmayacağı bildirildi.

BAŞKAN ERDOĞAN GÜN İÇİNDE AÇIKLAMIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Siyaset Akademisi'nin açılış dersindeki açıklaması;

"Libya'da daha önce Hafter lehine olan yapıyı tersine döndürdük. İdlib'de de gelişmeler şu anda lehe döndü" ifadelerini kullanan Erdoğan, daha sonra Suriye'den gelen acı haberi paylaştı. İdlib'de 3 Mehmetçiğin şehit düştüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı, " İdlib'te 3 tane şehidimiz var, rejim güçlerinin kaybı çok büyük. Mücadele orada hala devam ediyor, edecek. Ruslarla görüşmeler devam ediyor, edecek. Fakat biz şunu söylüyoruz. Biz bu topraklar huzur toprağı olsun istiyoruz. Binlerce vatandaşını öldüren bir Esed'i dost olarak kabul etmiyoruz. Siyasette her mevzi her mevki her temsil önemlidir. Biz Adana Mutabakatıyla Suriye'deyiz. İran ve Rusya'nın desteği olmasa Esad'ın ayakta durması mümkün değil. Biz bu bölgede terör istemiyoruz. En batısından en doğusuna bu topraklar huzur toprağı olsun istiyoruz" demişti.

MÜLTECİLERE BÜTÜN KAPILAR AÇILDI

Reuters'ın haberine göre, üst düzey bir yetkili, Türkiye'nin mültecilere karadan ve denizden Avrupa kapıları açtığını duyurdu. Üst düzey yetkilinin verdiği bilgiye göre İdlib'de Türk ordusuna yapılan alçak saldırının ardından, Türk Polisi, Sahil Güvenlik ve sınırda görevli askerler mültecilerin Avrupa'ya açılmasına engel olmayacak.

SAVAŞ JETLERİ HAVALANDI

TSK unsurlarına yapılan saldırının ardından Diyarbakır'dan F-16 savaş uçakları havalandı. Hava hareketliliğinin yaşandığı kentten gelen görüntülerde savaş uçaklarının Suriye semalarına doğru hareket ettiği görüldü.

REJİM UNSURLARI BOMBALANDI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Türk Silahlı Kuvvetleri, 10 Şubat'tan bu yana Esad rejimi unsurlarına ağır darbe vurdu. 17 günde bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirilirken, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç ve 29 obüs imha edildi. Ayrıca aynı dönemde 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmat deposu ve 7 havan etkisiz hale getirildi.

Genel Sekreter Stoltenberg, Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'de ayrım yapmaksızın süren hava saldırılarını kınayarak, saldırılara son vermelerini istedi.

Esed rejimi ve destekçisi Rusya'ya, uluslararası hukuka uyma ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yürütülen barış çabalarına destek vermesini isteyen Stoltenberg, tüm taraflara itidal çağrısında bulundu.

ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İdlib'deki saldırıya ilişkin, "Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir." ifadelerini kullandı.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin milli güvenliğini sağlamak üzere İdlib'de görev yapan askerlere rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit olan kahramanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bu alçak saldırıyı hak ettiği şekilde cevaplandırdığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir. Türkiye, Suriye'de yürüttüğü haklı mücadelesini uluslarası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanarak hedeflerine ulaşana kadar sürdürmekte kararlıdır. Milletimizin başı sağolsun."

