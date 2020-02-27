  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Esad rejimi bedelini ağır ödeyecek

Son dakika: : Esad rejimi bedelini ağır ödeyecek

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Esad rejimi bedelini ağır ödeyecek

28.02.2020, 06:24

, tarihe savaş suçlusu olarak geçecek ve rejim unsurlarının, 'deki alçakça saldırının bedelini ağır ödeyeceklerini belirtti.

Oktay, İdlib'deki saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Tarihe savaş suçlusu olarak geçecek olan terör devletinin başı Esed ve rejim unsurları bu alçakça saldırının bedelini ağır ödeyeceklerdir. Ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak üzere İdlib'de bulunan askerlerimize düzenlenen alçakça saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Esad rejimi bedelini ağır ödeyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN