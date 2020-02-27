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Son dakika: 'den acı haber: 22 askerimiz şehit oldu

Son dakika: İdlib'den acı haber: 22 askerimiz şehit oldu

27.02.2020, 23:54 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020,00:38

Son dakika haberi.. Valisi Rahmi Doğan, Esad rejiminin Türk Silahlı Kuvvetleri birimlerini hava saldırısıyla hedef aldığını açıkladı. Vali Doğan açıklamasında, "'de rejim kuvvetleri tarafından unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 22 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur" ifadelerini kullandı.

CANLI YAYIN

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Suriye'nin İdlib kenti kırsalında rejim kuvvetleri tarafından yapılan hava saldırısında 22 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Hatay Valisi Doğan, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 22 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur" dedi. Doğan, ağır yaralı askerlerin olduğunu, yaralıların hastanelerde tedaviye alındığını, kan ihtiyacının olmadığını söyledi.

Doğan, hastanelerde yaralılar için herhangi bir kan ihtiyacı olmadığını vurgulayarak, "Tüm tedbirler alınmıştır, tüm sağlık personelimiz görevi başındadır. Yaralılarımıza gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Hemşehrilerimden müsterih olmalarını bekliyorum ve hastanelerin etrafında herhangi bir yığılma olmamasını buradan istirham ediyorum." diye konuştu.

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