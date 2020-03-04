Kapalı hava sahasında THK destanı

Rusya hava sahasını açmamasına rağmen dün bir rejim uçağının daha düşürüldüğünü söyleyen Hava Pilot Korgeneral Erdoğan Karakuş, “Bu başarıda Adana’da uçan ve Şahin adı verilen HEİK radar uçaklarının rolü büyük. Bu uçaklar Rejim uçaklarının koordinatlarını verdi. Kartal dediğimiz F-16’lar da teker teker hedefleri vurdu” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, 27 Şubat gecesi İdlib'de konuşlu askerlerimize yönelik alçak saldırının ardından Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattı. Operasyonda Esad rejimine darbe üstüne darbe vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı harekatın başlamasından bu yana 2 bin 986 rejim unsurunun öldürüldüğünü açıkladı. Ayrıca çok sayıda kritik üs, hedef ve mühimmat da vuruldu. TSK, operasyon kapsamında 3 savaş uçağını da düşürdü. Esad rejimi ağırlıklı olarak Rus yapımı Su-24 tipi savaş uçaklarını kullanıyor. 34 şehit verdiğimiz o hain saldırı da bu uçaklarla gerçekleşti. TSK, Bahar Kalkanı kapsamında 2 Su-24 düşürürken, dün de L-39 Albatros tipi bir uçağı daha düşürdü.

KAPALI HAVA SAHASI

Rusya'nın TSK'nın Bahar Kalkanı Harekatı'nda hava sahasını kullanmasına müsaade etmediğini hatırlatan Hava Pilot Korgenaral Erdoğan Karakuş, buna rağmen TSK'nın hava unsurlarını kullanarak bölgede büyük başarı elde ettiğini söyledi. Bu başarının nedenlerini Yeni Asır'a anlatan Karakuş, "Rusya hava sahasını tüm dünya ülkelerine kapatmış durumda. Ancak buna rağmen TSK kritik üsleri vurmaya devam ediyor, rejim uçaklarını düşürüyor. Bu başarının nedeni de HEİK adı verilen radar uçaklarımızda gizli" dedi.

HAVA KUVVETLERİ BAŞARISI

Türk Hava Kuvvetleri angajman için farklı bir prosedür izlediğini belirten Karakuş, "TSK envanterinde bulunan HEİK tipi uçaklar kapalı hava sahasına karşı etkili bir şekilde kullanılmaya başlandı. Bu radar uçakları Adana bölgesinde havada adeta bir teknoloji üssü kuruyor. Bu uçaklarla Akdeniz'in tamamı kontrol altına alınabiliyor. Bölgede kalkan tüm İHA, SİHA ve savaş uçaklarını tespit edebilen HEİK radar uçakları F-16'lar yani Kartallarla koordineli çalışıyor. Sınır boyunca güvenlik uçuşu yapan F-16'lara HEİK uçaklarından sinyal geliyor. Suriye uçağı kalkış yaptığı an HEİK Radar uçakları F-16'ları uyarıyor. Kartallar adı verilen F-16'lar da radarlarını kapatıp verilen koordinatlarla Suriye uçaklarına ateş ediyor. Böylece Şahin adı verilen HEİK radar uçaklarımız Kartal adı verilen F-16'larımızla Suriye rejimine ait uçakları teker teker düşürüyor" dedi.

Hava Pilot Korgeneral Erdoğan Karakuş

FATİH ŞENDİL