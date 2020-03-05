Moskova'da Cumhurbaşkanı Erdoğan - Putin zirvesi başladı

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi başladı. Putin Suriye'de şehit düşen 34 asker için başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, baş başa görüşmeleri öncesi ortak açıklama yaptı.

Başkan Erdoğan-Putin görüşmesi başladı! Moskova'da kritik İdlib zirvesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şöyle konuştu:

Öncelikle kabulünüz için teşekkür ediyorum. Malum bu görüşmeyi Türkiye'de yapacaktık. Sizin buradaki anayasa çalışmalarıyla ilgili gelişmeler sebebiyle bu davetimizi burada gerçekleştiriyoruz. Tabi İdlib müzakereleri sebebiyle bir araya gelişimiz büyük önem arz ediyor. Bölgede sıkıntı büyük. Bugün burada atacağımız adım, alacağımız isabetli kararlar, bölgeyi de ülkelerimizi de rahatlatacaktır. Türkiye – Rusya ilişkilerinin tavan yaptığı bir dönemi yaşıyoruz.

Gerek savunma sanayiinde, gerek ticari ilişkilerimizde çok farklı bir dönemin içindeyiz. Bunları çok daha ileri taşımamızın hesaplarını yapıyoruz. Ve bunları tabi güçlendirerek götürmek de bizim en büyük amacımız. Ve bunu da başaracağımıza inanıyorum. Tekrar bu kabul için teşekkür ediyorum.

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Putin'in açıklamaları şöyle:

Son günlerde İdlib'de cereyan eden gelişmeler oldu. Suriye'de hayatlarını yitiren askerleriniz için taziyelerimi ifade etmek istiyorum. Telefon görüşmemizde ifade ettiğim gibi hiç kimse orada Türk askerinin bulunduğunu bilmiyorlardı.





Suriye askerlerinin de kayıpları olmuştur. Bu olayların tekrarlanmaması ve her ikimizin de önem verdiğimiz ilişkilere zarar vermemek için görüşmemize ihtiyaç var. Bu görüşmelere baş başa olarak başlayalım, daha sonra bu salonda olanlar bize takılabilirler. Teşekkür ediyorum.

TÜRKİYE'NİN TALEBİ SOÇİ MUTABAKATININ TAM OLARAK UYGULANMASI

Türkiye masaya "ateşkes" için oturacak ve rejimin İdlib'de saldırılarını durdurması çağrısı yapacak. Rusya'nın bu konuda somut adım atması istenecek. Soçi mutabakatının tam olarak uygulanması talep edilecek.

Erdoğan, mevkidaşına Bahar Kalkanı Harekatı'nın amacını anlatacak.

Erdoğan - Putin görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmeler de gerçekleşecek.