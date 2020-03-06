Başkan Erdoğan ile Putin arasındaki İdlib zirvesi dünya basınında böyle yankı buldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilen tarihi İdlib zirvesinden ateşkes kararı çıktı.Suriye'nin İdlib bölgesinde ateşkes kararı gece yarısı 00.01 itibari ile yürürlüğe girdi. Dünya basını tarihi zirveyi manşetlere taşıdı. ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Almanya'daki gazeteler uzlaşmanın önemine dikkat çekti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilen İdlib zirvesinden ateşkes kararı çıktı. 6 saatlik toplantıda Suriye'nin tamamı konuşuldu.

DÜNYA BASINI BÖYLE GÖRDÜ

ABD, İngiltere ve Almanya'daki dev medya kuruluşlarının gazeteleri ve yayın organları İdlib'den çıkan uzlaşmaya dikkat çekti, anlaşmanın detaylarını yayınladı. Ateşkesin kalıcılığı üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.



İNGİLTERE'DEKİ MANŞETLER

İngiliz yayın kuruluşu BBC haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Vladimir Putin'in altı saatlik görüşmeden sonra anlaşmaya vardığını duyurdu. Ateşkese dair detaylar paylaşıldı. Bir başka İngiliz yayın kuruluşu Guardian, anlaşmayı, "Erdoğan ve Putin, son görüşmede Suriye'de ateşkesi güvence altına aldı" başlığıyla gördü. Gazete ateşkesi, Suriye'nin kuzeybatısındaki felaketten kaçınmak için son şans olarak değerlendirdi.



ALMAN BASININDAKİ MANŞETLER

Ateşkesi manşetine taşıyan Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle haberi "Erdoğan ve Putin İdlib'de ateşkeste uzlaştı" başlığıyla verdi.

Başkan Erdoğan ve Putin'den önemli açıklamalar

ABD'DE TEK GÜNDEM İDLİB OLDU

Washington Post gazetesi, Türkiye ile Rusya'nın İdlib'de ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını okurlarına duyurdu. New York Times gazetesi, ateşkesi okurlarına duyurdu. Rusya'nın asıl hedefinin NATO'yu bölme projesini korumak olduğu ileri sürüldü. Ateşkesin yankı bulduğu bir diğer yayın kuruluşu El Cezire'ydi. El Cezire, farklı tarafları destekleyen liderlerin askeri ateşkese aracılık ettiğine yer verdi.

Rus basını da ateşkese geniş yer verdi. Russia Today, gerginliğin tırmandığı bölgede ateşkesi öne çıkardı.

Sputnik ise Türk ve Rus askerlerinin birlikte yapacağı ortak devriyelere öncelik verdi. Ateşkesin detaylarına geniş yer ayırdı.



FRANSIZ BASININDA NELER YAZILDI?

Associated Press, Reuters, Agence France-Press iki liderin bir araya gelişleriyle başlayan süreci yakından takip etti. Anlaşmaya dair tüm ayrıntıları anında servis etti.

İŞTE İDLİB ATEŞKESİ MADDELERİ

Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin iki ülkenin gece yarısından başlamak üzere ateşkes kararının da yer aldığı ortak bir mutabakata vardıklarını açıkladı. Üzerinde mutabakata varılan maddeler şu şekilde: İki ülkenin Dışişleri Bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ve Sergey Lavrov, tarafların üzerinde uzlaştığı "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Muhtıraya Ek Protokol"ü okudu.



1-İdlip gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart 2020 tarihinde saat 00:01'den itibaren durdurulacaktır.



2-M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecektir. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacaktır.



3-Türk-Rus ortak devriyeleri, 15 Mart 2020 tarihinde M4 karayolunun Trumba'dan (Serakib'in 2 km batısı) Ain-Al-Havr'a kadar olan kesimi boyunca başlatılacaktır.

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'İdlib Mutabakatı'na ABD’den ilk yorum geldi