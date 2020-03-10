Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Bir kişide koronavirüs tespit edildi

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca, "Bir vatandaşımızın testi pozitif çıktı. Hasta erkektir ve durumu iyidir. ailesinden herkes şüphelidir ve kontrol altındadır. Bu ülkemizdeki ilk vakadır." dedi.

Sağlık bakanlığı, Bakanlığa bağlı Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan tüm personelin yıllık izinlerinin ikinci bir emre kadar iptal edildiğini açıkladı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Bakan Koca, "Bir vatandaşımızın testi pozitif çıktı. Hasta erkektir ve durumu iyidir. ailesinden herkes şüphelidir ve kontrol altındadır. Bu ülkemizdeki ilk vakadır. Hastanın virüsü, Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. " dedi.

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Bakan Koca açıklamalarına şöyle devam etti;

Çin'in Wuhan kentinde bulunan tam 90 gün önce ortaya çıkan yeni koronavirüs başka bir çok ülkeye buluşmasına, küresel yayılım göstermesine rağmen Türkiye olarak süreçte büyük bir başarı gösterdik. Komşu ülkeler bizim aldığımız sıkı tedbirleri almadılar. Bizim strateji ve disiplinli eylem planında direncimiz hiçbir şekilde azalmadı. İnsanların ülkeden ülkeye hareket olduğu dünyada direnç hangi düzeyde olursa olsun bazı sonuçları önlemek maalesef mümkün değil.

Bu an burada olmamın nedeni bu saate dek gösterdiğimiz şeffaflık ve bunun devam edeceğinin teminatıdır. Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Yüksek ateş ve öksürük şikayetinin araştırılması sonucu tanı konmuştur. Hastanın virüsü Avrupa'dan aldığı tespit edilmiştir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir.

Aile bireylerin hepsi gözetim altındadır ve her biri şüpheli kabul edilmiştir. Hasta mahremiyeti korunması açısından detaylı bilgilerin paylaşılması uygun bulunmamıştır. Tanı erken konulmuştur virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır. Ülkemiz yayılmayı önleyici tedbirler alınmıştır. Bu hastalığın ülkenin her bir yerinde görülme ihtimale karşı sağlık personeli hazırlığını bitirmişti.

"ZORUNLU OLMADIKÇA YURT DIŞINA ÇIKMAYALIM"

Yurt dışına lütfen zorunlu olmadıkça çıkmayalım. Bakanlığımızca bildirilen koronavirüsten korunma programına lütfen uyalım. Yurt dışından dönenler için 14 kuralı, dönüşlerinde 14 gün kendilerini özellikle izole etmelerini istiyoruz. Büyük çoğunluğumuz için anahtar kelimemiz yine 14'tür. Elleri tam hijyen sağlayacak şekilde yıkamaktan hangi durumda hangi sağlık kuruluşuna başvurulacağı bellidir. Biz dünyayı uyarırken aynı zamanda hazırlandık.

Bakanlığımız ve tüm birimleriyle devletimiz koronavirüse karşı hazırlıklarını tamamladı. Bir veya birkaç vaka salgın olarak görülmemelidir. Bu durum sadece virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir. Bu yüksek bir ihtimaldi ve gerçekleşti. İzole edilmiş vakanın şu an tek anlamı budur. Şimdi yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda düzene sokmuştur. Ulusal bir mücadele edeceğiz, risk somut tedbirler ise basittir.

"KARANTİNAYA ALINMIŞ HASTA TOPLUMU TEHDİT ETMEZ"

Koranavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Topyekün risk değildir. Karantinaya alınmış bir hasta bir toplumu tehdit edemez, hepinize teşekkür ediyorum.

Ben şeffaf bir şekilde bugüne kadar bu süreci götürmeye çalıştım. Yarın sabah da açıklayabilirdim akşam da açıklayabilirim. Gecenin bu saatinde açıklamanın bir sebebi şeffaf davrandım. Bunu açıklama gereğini hissettik. Hasta mahremiyetini söyledim. Bir şehri, bir hastaneyi ifade etmedim.

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