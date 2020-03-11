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Koronavirüs sebebiyle edilecek mi? Bakan'dan açıklama

Koronavirüs sebebiyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan açıklama

11.03.2020, 17:48

'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından ' edilecek mi?' merak ediliyor. Bugün toplanan sonrası gözler bakanlardan gelecek olan açıklamaya çevrildi. Peki koronavirüs sebebiyle okullar tatil edilecek mi? İşte merak edilenler...

Okullar tatil olacak mı? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların tatil edilme durumu ile ilgili açıklamada bulundu mu? Bugün toplanan Korona Bilim Kurulu Toplantısı sonrası okullar ile ilgili açıklama geldi mi? Okullar tatil edilecek mi* İşte merak edilenler...

OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Milli Eğitim Bakanlığı ile okulların tatil edilip edilmemesi konusunu bugün gündeme almadık. Ama duruma göre olabilir. Şu an için yok." açıklamasında bulundu.

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