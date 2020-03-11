  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > ‘Koronavirüs’ fırsatçılarına İzmir Başsavcılığı’nca soruşturma

‘Koronavirüs’ fırsatçılarına İzmir Başsavcılığı’nca soruşturma

‘Koronavirüs’ fırsatçılarına İzmir Başsavcılığı’nca soruşturma

11.03.2020, 16:39 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020,16:48

’in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve binlerce insanın ölümüne yol açan koronavirüsün ’de de görülmesi sonrası fırsatçıların özellikle maske ve dezenfekste malzemelerinin fiyatlarını arttırması ardından harekete geçti.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve binlerce insanın ölümüne yol açan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesi sonrası fırsatçıların özellikle maske ve dezenfekste malzemelerinin fiyatlarını arttırması ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, mağduriyete yol açanların tespiti ve soruşturulmalarına yönelik talimat verdiğini duyurdu.

Başsavcılık açıklamasında şunları kaydetti: "Kimi basın yayın organlarında çıkan haberlerde, korona virüsünün Türkiye'de görülmesinden sonra özellikle maske ve dezenfekte malzemesi satanların, fiyatlarda fahiş artış yoluna gittikleri anlaşılmakla, Sair hileli yollara başvurarak fiyatları etkilemek suretiyle mağduriyetlere yol açanların tespiti ve soruşturulmalarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca gerekli talimatlar verilmiştir."

SABAH

İzmir'de 'koronavirüs' soruşturması Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı başladı Halkı endişeye sevk eden 29 kişiye 'Koronavirüs' işlemi! YÖK, bazı rektörleri "koronavirüs" gündemiyle toplantıya çağırdı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Koronavirüs’ fırsatçılarına İzmir Başsavcılığı’nca soruşturma haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA