‘Koronavirüs’ fırsatçılarına İzmir Başsavcılığı’nca soruşturma

Çin’in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve binlerce insanın ölümüne yol açan koronavirüsün Türkiye’de de görülmesi sonrası fırsatçıların özellikle maske ve dezenfekste malzemelerinin fiyatlarını arttırması ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve binlerce insanın ölümüne yol açan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesi sonrası fırsatçıların özellikle maske ve dezenfekste malzemelerinin fiyatlarını arttırması ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, mağduriyete yol açanların tespiti ve soruşturulmalarına yönelik talimat verdiğini duyurdu.



Başsavcılık açıklamasında şunları kaydetti: "Kimi basın yayın organlarında çıkan haberlerde, korona virüsünün Türkiye'de görülmesinden sonra özellikle maske ve dezenfekte malzemesi satanların, fiyatlarda fahiş artış yoluna gittikleri anlaşılmakla, Sair hileli yollara başvurarak fiyatları etkilemek suretiyle mağduriyetlere yol açanların tespiti ve soruşturulmalarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca gerekli talimatlar verilmiştir."

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