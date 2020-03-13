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19’unda baba katili oldu

19’unda baba katili oldu
Giriş Tarihi: 13.3.2020

Babası ile tartışan genç kız, bir anlık öfke ile evdeki tabancayı alıp peş peşe ateşledi. Kurşunlardan 4’ü göğsüne biri de kafasına isabet eden baba Yusuf B. olay yerinde can verdi.

Adıyaman'da, Dilan B. (19), evde tartıştığı babası Yusuf B'yi (44) tabanca ile vurarak öldürdü. Acı olay, gece yarısı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Dilan B. ile babası Yusuf B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

ANNEYE ŞİDDET İDDİASI
Tartışmanın büyümesi üzerine Dilan B. evde bulunan tabanca ile babasına peş peşe ateş etti. Göğsüne 4, başına ise 1 kurşun isabet eden Yusuf B. olay yerinde yaşamını yitirdi. Silah sesini duyanların ihbarıyla eve gelen ekiplerin çalışması sonrası Yusuf B'nin cansız bedeni otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu. Babasını öldüren Dilan B. sorgusu tamamlandıktan sonra hakim karşısına çıkarıldı. Genç kızın polisteki ifadesinde, babasını annesine şiddet uyguladığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.


Dilan B. ve cinayet sırasında evde olan annesi Canan B. adliyeye getirilirken, birbirlerinin elini hiç bırakmadı.

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