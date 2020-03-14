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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden vatandaşlara '' uyarısı!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden vatandaşlara 'koronavirüs' uyarısı!

14.03.2020, 20:49

Emniyet Genel Müdürlüğü ' taraması' konusunda uyarıda bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Koronaviürs risk taraması Alo 184'ün sizi araması sonrası gerçekleştirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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