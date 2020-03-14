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'da bilançosu artıyor

İtalya'da koronavirüs bilançosu artıyor

14.03.2020, 20:16 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020,20:50

'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 21 bin 157'ye yükseldi.

. İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 21 bin 157'ye yükseldi.

İtalya'da virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 21 bin 157'ye yükseldi.

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