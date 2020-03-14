İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 21 bin 157'ye yükseldi.
. İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 21 bin 157'ye yükseldi.
İtalya'da virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 21 bin 157'ye yükseldi.
İtalya'da koronavirüs bilançosu artıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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