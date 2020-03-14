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Son dakika: 'den koronavirüs önlemi: ve toplantıları ertelendi

Son dakika: AK Parti'den koronavirüs önlemi: MKYK ve MYK toplantıları ertelendi

14.03.2020, 17:56 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020,18:27

Son dakika haberi... 'nin pazartesi günü yapacağı ve toplantılarının koronavirüs salgını nedeniyle başka bir tarihe ertelendiği bildirildi.

AK Parti'nin, pazartesi günü yapılması planlanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantıları ertelendi.

AK Parti'den yapılan duyuruda, "Pazartesi günü yapılacak MKYK ve MYK toplantılarımız ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.

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