Son dakika: AK Parti'den koronavirüs önlemi: MKYK ve MYK toplantıları ertelendi

Son dakika haberi... AK Parti'nin pazartesi günü yapacağı MKYK ve MYK toplantılarının koronavirüs salgını nedeniyle başka bir tarihe ertelendiği bildirildi.

AK Parti'nin, pazartesi günü yapılması planlanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantıları ertelendi.



AK Parti'den yapılan duyuruda, "Pazartesi günü yapılacak MKYK ve MYK toplantılarımız ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.