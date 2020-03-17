Son dakika: Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte'ye, İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan-Conte görüşmesinde, koronavirüsle mücadelede ortak hareket ve iş birliği imkanları ele alındı.

BAŞKAN ERDOĞAN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte'ye, İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.

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