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Son dakika: Başkan Erdoğan, ile görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı ile görüştü

17.03.2020, 23:35 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020,23:45

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Conte'ye, İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan-Conte görüşmesinde, koronavirüsle mücadelede ortak hareket ve iş birliği imkanları ele alındı.

BAŞKAN ERDOĞAN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte'ye, İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.

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