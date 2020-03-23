EBA uzaktan eğitim başladı! Online eğitim nasıl olacak? Hangi ders ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan kararla uzaktan eğitim, TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden başladı. İlk dersi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verdi. Peki uzaktan eğitim nasıl olacak? Hangi ders ne zaman başlayacak? İşte EBA ile ilgili merak edilenler...

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bugün itibariyle geçiçi süreliğine uzaktan eğitim modeline başlandı. İlk dersi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verdi. Peki uzaktan eğitim nasıl olacak? Hangi ders ne zaman? İşte merak edilenler...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ilk ders açılış konuşmasını yaptı.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

Değerli ailelerimiz bu süreçte en büyük destekçimiz sizler olacaksınız. Evde küçük kardeşlerimiz varsa lütfen çocuklarımızın derslerini dinlemesine özen gösterin.

Bizler bu açığı çocuklarımızın en iyi kitap okuyarak atlatmasını sağlayabiliriz. Sizler de okuyarak onlara destek olmaya gayret edin.

Sizler anne baba olarak bu süreçte sakin olun ve sürecin devletin kontrolü altında olduğunu ve güvende olduğunu belirtin. Lütfen çocuklarınızı dinleyin. Her zamankinden daha fazla anlayışınızla bu süreci atlatacağınıza inanıyorum.

HANGİ KANALLAR YAYIN YAPACAK?

TRT-EBA TV İlkokul, TRT-EBA TV Ortaokul, TRT-EBA TV Lise olmak üzere üç kanal uzaktan eğitimde kullanılacak. TRT bu yayınları SD (standart çözünürlüklü) ve HD (yüksek çözünürlüklü) görüntü kalitesiyle toplam 6 kanal üzerinden gerçekleştirecek. Bu kanallara erişebilmek için frekans ayarlarınızı yapmanız gerekecek.

DİJİTAL PLATFORMLARDA HANGİ KANALLAR?

TRT EBA TV İlkokul; Türksat Kablo TV'de 465'inci, Türk Telekom Tivibu'da 401'inci, Turkcell TV+'ta 106'ıncı, D-Smart'ta 365'inci, Digitürk'te 151'inci kanalda. TRT EBA TV Ortaokul; Türksat Kablo Tv'de 466'ncı, Türk Telekom Tivibu'da 402'nci, Turkcell TV+'ta 107'nci, D-Smart'ta 366'ncı, Digitürk'te 152'nci kanalda. TRT EBA TV Lise; Türksat Kablo Tv'de 467'nci, Türk Telekom Tivibu'da 403'üncü, Turkcell TV+'ta 108'inci, D-Smart'ta 367'nci, Digitürk'te 153'üncü kanalda.

KAÇTA BAŞLAYACAK?

İlkokul 1'inci ve ortaokul 5'inci sınıfların dersi 09.00 ve 09.30'da başlayacak. 2'nci ve 6'ncı sınıflar 10.00 ve 10.30'da; 3'üncü ve 7'nci sınıflar 11.00 ve 11.30'da; 4'üncü ve 8'inci sınıflar 12.00 ve 12.30'da derslerini izleyecek. İlkokullarda yetiştirme programı 13.00'te başlayacak. İmam hatip ortaokulu Arapça dersleri 13.00'te olacak. Lise 9'uncu sınıflar 09.00, 09.30 ve 10.00'da; 10'uncu sınıflar 10.30, 11.00 ve 11.30'da; 11'inci sınıflar 12.00, 12.30 ve 13.00'te; 12'nci sınıflar 13.30, 14.00 ve 14.30'da televizyon karşısına geçecekler.

DERS TEKRARI VAR MI?

Yayını kaçıranlar tekrarlarını izleyebilecek. İlk ve ortaokullar için 13.30-18.00 ve 18.00-22.30 arasında tekrar yayınları olacak. Liseliler için dersler 15.00-21.00'de tekrarlanacak.