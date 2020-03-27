Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak

Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu, toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 19:15'te açıklama yapacak. Bakan Koca, dün yaptığı açıklamada can kaybının 75'e çıktığını ve vaka sayısının 3629'a ulaştığını belirtmişti.

Son dakika... Koronavirüs Bilim Kurulu, toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 19:15'te açıklama yapacak. Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:30 'da toplantı. Toplantı sonrasında saat 19:15'te Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak TÜRKİYE'DE SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Test sayımız dün 5035'ti. Bugün 7286 olarak gerçekleşti. 1196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3629'a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.