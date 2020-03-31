Son dakika: Başkan Erdoğan, Trump ile görüştü

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Erdoğan-Trump görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını görüşüldü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.

Erdoğan-Trump görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ele alındı.

BEYAZ SARAY'DAN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Beyaz Saray, Erdoğan ile Trump'ın telefonda, "Suriye ve Libya'da ateşkesin desteklenmesinin eskisinden de önemli olduğunu vurguladıklarını" bildirdi.

ENDONEZYA CUMHURBAŞKANI WİDODO İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ



Bu temas öncesinde de Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.



Görüşmede, yine korona virüsle mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alınmıştı.

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