Son dakika: Sağlık Bakanı Koca il il koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Toplam vaka sayımız 20 bin 921'e çıktı. Bugün kaybettiğimiz 69 vakamız ile toplam can kayıbımız 425'e ulaştı." dedi. Bakan Koca ayrıca virüsün görülme oranının erkeklerde daha fazla olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 69 kişinin daha koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve testi pozitif çıkan 2 bin 786 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 425 oldu. Böylece Türkiye'deki toplam vaka sayısı 20 bin 921, toplam yaşamını yitirenlerin sayısı ise 425 oldu.

İşte Bakan Koca'nın açıklamaları;

Virüs kişiden kişiye umulmadık hızla yayılıyor. Temas içinde olmayacağız, araya mesafe koyacağız, kendimizi izole edeceğiz. Büyüklerimizi uyarıyorum, evden çıkmayın. Gençlerimizi uyarıyorum, virüsü taşıyıp taşımadığınızı bilemezsiniz.

Genç nüfusun hareketliliği en büyük zaafiyetlerimizden biri. Gençlerimizin bizi anlayacağını biliyoruz.

Bilim Kurulu olarak yeni kararlar aldık ve Sayın Cumhurbaşkanımıza sunduk. Kendisi gerekli açıklamalarda bulunacaktır. Sıkı tedbirleri Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak.

2 bin 786 vaka tespit edildi. Toplam vaka sayımız 20 bin 921'e çıktı. Bugün kaybettiğimiz 69 vakamız ile toplam can kaybımız 425'e ulaştı.

YENİ KARARLARI CUMHURBAŞKANIMIZ AÇIKLAYACAK

Virüs kişiden kişiye umulmadık hızla yayılıyor. Temas içinde olmayacağız, araya mesafe koyacağız, kendimizi izole edeceğiz. Büyüklerimizi uyarıyorum, evden çıkmayın. Gençlerimizi uyarıyorum, virüsü taşıyıp taşımadığınızı bilemezsiniz.

Bilim Kurulu olarak yeni kararlar aldık ve Sayın Cumhurbaşkanımıza sunduk. Kendisi gerekli açıklamalarda bulunacaktır. Sıkı tedbirleri Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak.

BAKAN KOCA VAKA SAYISINI AÇIKLADI

2 bin 786 vaka tespit edildi. Toplam vaka sayımız 20 bin 921'e çıktı. Bugün kaybettiğimiz 69 vakamız ile toplam can kayıbımız 425'e ulaştı.

25 ilde can kaybımız bulunmuyor. 56 ilde malasef can kayıpları yaşandı. İstanbul'da 12 bin 231, İzmir'de 1105, Ankara'da 860, Konya'da 601, Kocaeli'de 500 vaka var.

ERKEKLERDE DAHA FAZLA GÖRÜNÜYOR

Nüfusa göre en riskli illerimiz İstanbul, Ankara, İzmir, Konya'dır. 20 yaşından itibaren daha yoğun görüldüğü, erkeklerin kadınlara göre görülme oranının daha yüksel olduğunu söylemek istiyorum. Gençlerim hastalığı ya hissetmemekte yada hafif geçirdiğini daha önce ifade etmiştim.

60 yaş üzeri vatandaşlarımızın izole olması gerektiğini görüyoruz. Yoğun bakımda yatan hastalarımızın yüzde 64,4'ü, hayatını kaybedenlerin de yüzde 78,8'i 60 yaş üstü vakalar.

Sosyal izolasyon konusunda çağrılara rağmen istediğimiz seviyelere gelinmedi. Daha sıkı ulaşım tedbirlerine ihtiyaç var. Hepimizin akılda tutması gereken 3 kelime, temas, mesafe, izolasyon..

MASKE NERELERDE KESİNLİKLE TAKILMALI?

Gençlerle de dahil olmak üzere hastalık belirtisi olan herkesin maske takması gerektiğini söyledik. Vaka sayısı artarken, kalabalık ortamlarda pazar, market, çalışma ortamı, toplu taşıma gibi yerlerde maske takılması gerektiği Bilim Kurulu'nun önerisi.

İstanbul'da 1 taşıyıcının virüsü bulaştırdığı kişi sayısı 16. Gönül hiçbir sağlık çalışanımızın kaybedilmesinden yana değil. Benim de gönlümde şehit olarak geçmesi yatar. Bu önümüzdeki günlerin konusu.

"TEDBİRLERİ SIKILAŞTIRAN ÖNERİLER CUMHURBAŞKANIMIZA SUNULDU"

Bilim Kurulu'nun bugün üst düzeyde tedbirleri daha sıklaştıran önerisi oldu. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza sunduk. Açıklama bugün yapılacaktır.

Çin'den gelen ilaç yoğun bakımdan gelen hastalar için uygun olacağı yönünde fikir vardı, ama 2 gün önce alınan karar gereği entübe edilen hastalar için tercih etmiştik. Bu ilacın yoğun bakım dönemi öncesi yani solunum sıkıntısının başladığı dönemde faydasının daha fazla olduğunu gördük.

Virüsün havada kaldığı yönündeki araştırmaların detaylarını bilmiyoruz. Henüz çok kapsamlı bir araştırma yok.

Organları direk etkileyen bir özelliğini bilmiyoruz. Önümüzdeki zaman diliminde olabilir. Organ yetmezliğinin daha sonra ortaya çıktığı görülüyor. Kalple ilgili bir veri şuan bilinmiyor.

Testi semptomu olan vakalar için yapıyoruz. Herkesin test yaptırma talebiyle bunun doğru olmadığını biliyoruz. Bu ortamda da pozitif olan kişiler olabilir. Bilim Kurulu'nda da olabilir. Semptomu olan arkadaşlar testlerini yaptırmış oluyor. Bir bilim insanımızın böyle bir durumunun olduğunu söyleyebilirim.

Ekipman konusunda eksiklik olmaması için çaba içerisindeyiz. Bir takım kurumlarımızın bir ihtiyaçları varsa bizden talep ediliyor ve biz de gereğini yapıyoruz. Farklı uygulamaları tasvip etmediğimizi her zaman söylüyoruz.