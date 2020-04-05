Başkan Erdoğan talimatı verdi! Her eve maske dağıtılacak

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı üzerinden ücretsiz maske dağıtımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Altun Başkan Erdoğan'ın talimatı ile her vatandaşın evine maske teslim edileceğini bildirdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı üzerinden ücretsiz maske dağıtımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Altun, Başkan Erdoğan'ın talimatı ile https://maske.epttavm.com adresi üzerinden formu dolduran her vatandaşın evine haftada 5 adet maske teslim edileceğini bildirdi.

İletişim Başkanı Altun yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın talimatıyla, Sağlık ve Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nın koordinasyonunda 20-65 yaş arası vatandaşlarımıza maske dağıtılacaktır. https://maske.epttavm.com adresindeki formu dolduran her vatandaşımızın evine haftada 5 adet maske teslim edilecektir." ifadelerine yer verdi.

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