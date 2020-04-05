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Son dakika: koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika: Bakan Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

05.04.2020, 20:01 Güncelleme Tarihi: 05.04.2020,20:11

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından son 24 saatteki koronavirüs rakamlarını paylaştı. , "Test sayısında 20.000’i aştık. İyileşen toplam hasta sayımız 1.000’i geçti. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twiiter hesabından koronavirüs vaka sayısıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca'nın açıklamasına göre bugün 256 kişi da iyileşerek toplam iyileşen hasta sayısı 1000'i geçti.

Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde;

"Test sayısında 20.000'i aştık. İyileşen toplam hasta sayımız 1.000'i geçti. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum."

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