Bayraklı Sevgiyolu geçişlere kapatıldı

Korona virüs salgını nedeniyle cadde, meydan ve bulvarlarda yaşanan insan kalabalığına yönelik önlemler sürüyor.

İzmir'de Karşıyaka Çarşısı'nın kapatılması kararından sonra, salgın olmasına rağmen kalabalık görüntüsü ile dikkat çeken Bayraklı Sevgiyolu için de benzer bir önlem alındı. İlçe Hıfsızsıhha Kurulu kararıyla Sevgi Yolu olarak bilinen Ordinaryüs Profesör Ekrem Akurgal Caddesi'nin giriş ve çıkışları bariyerlerle kapatıldı. Caddeden insanların sınırlı sayıda giriş çıkış yaptığı ve kontrole tabi tutulduğu belirtildi.