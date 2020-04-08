‘Bizi merak etmeyin'

Yunanistan’da korona virüs testleri pozitif çıktığı için karantinaya alınan içerisinde 65’i TÜRK, 120 kişinin bulunduğu gemideki TÜRK personel Yeni Asır aracılığıyla Türkiye’ye mesaj yolladı. Sağlık kontrolleri gemideki doktorlarca yapılan Türkler, “Hastalığı hafif geçiriyoruz. Hepimiz çok iyiyiz. Yakınlarımız bizi merak etmesin” dediler.

İzmir Ceşme'den 383 kişiyle 9 Mart'ta İspanya'ya gitmek üzere yola çıkan 176 metre uzunluğundaki 'El Venizelos' isimli gemi İspanya'da karantinaya takıldı. 25 gün liman arayan ve sonunda Yunanistan'ın Pire Limanı'na demirleyen gemiden rahatsızlığı nedeniyle indirilen 72 yaşındaki kronik kalp hastası İsviçreli Remy Kim, korono virüs belirtileri gösterince gemi karantinaya alındı.

65 TÜRK GEMİDE KALDI

Yunan doktorlar tarafından gemideki herkese üç gün boyunca test yapıldı. Testleri pozitif çıkan 65'i Türk 120 kişi gemide, testleri negatif çıkan 263 kişi ise Atina'daki bir otele yerleştirilerek karantinaya alındı. Gemidekilere, ayrı kamaralar tahsis edildi, yemekleri de gemi dışından özel getirilmeye başlandı. 5 gündür gemide karantinada tutulan Türk personele Yeni Asır ulaştı. Korona virüs testlerinin pozitif çıktığını ancak sağlık durumlarının gayet iyi olduğunu belirten Türkler, bir kartona "Biz iyiyiz Türkiye" yazarak gazetemiz aracılığıyla ailelerine mesaj yolladılar.

MESAJ YOLLADILAR

Telefonla görüştüğümüz Eskişehirli Eda Yıldırım (31), "Ben gemi mürettebatındanım. Burada çok iyi durumdayız. 3 öğün yemeğimiz, taze sıkma portakal suyuna varıncaya kadar her şey veriliyor. Herkes ayrı kabinde kalıyor. Gerekli tüm önlemler alınmış durumda. Yunan sağlık ekipleri de rutin kontrolleri yapıyor. Ateşimiz öksürüğümüz yada hastalığın seyrine ilişkin hiç bir sıkıntımız yok. Ailemiz ve dostlarımız bizi merak etmesinler iyiyiz" dedi.





'Bu süreci atlatacağız'

İstanbullu solist Selvihan Eriş (42) de, "Gemide herşey yolunda. Çok büyük sağlık sıkıntısı olan yok. Burada hijyene çok dikkat ediliyor. Karantinayı atlatacağız. Kimse bizim için endişeye kapılmasın lütfen" ifadelerini kullandı. İstanbullu müzik koordinatörü Ahmet Eriş (45) ise, "Bize burada çok iyi bakılıyor. Sevdiklerimiz bizi merak etmesin. Bugünleri atlatıp, Türkiye'ye sağ salim döneceğiz" dedi. Resepsiyon görevlisi Sevcan Boz da, "Sağlık kontrollerimiz devam ediyor. Yemek, içecek sıkıntımız yok. Odalarımız rahat. Kimse endişelenmesin" diye konuştu. Diyarbakırlı organizasyon müdürü Galip Baran (47) da, "Otel müdürümüzün kronik kalp rahatsızlığı vardı. Onun rahatsızlanması nedeniyle gemiye karantina uygulandı. Bizlerin de korona virüs testleri pozitif çıktı. Ancak hastalığımız hafif seyrediyor. Gemidekilerin durumu gayet iyi. Yatan kimse yok. İnşallah karantinanın dolunca ülkemize dönüp ailelerimize kavuşacağız" diye konuştu.





Yemek gelmese bile 8 ay yetecek gıda var

Eşi ve kızının Kocaeli'de yaşadığını söyleyen Levent Türkeri (34), "Ben geminin mutfağında çalışıyordum. Şu an yemek yapmıyoruz dışarıdan gelenleri servis ediyoruz 14 günlük karantinanın 5 günü geçti. Yemeklerimiz dışarıdan gelmese bile gemide 8 ay bize yetecek 150 ton gıda malzemesi var. Sağlığım iyi, hastalık belirtisi yaşamıyorum ama her gün kontrol ediliyorum. Karantina bittikten sonra aileme kavuşacağım günü iple çekiyorum" dedi.





'TÜM İHTİYAÇLARIMIZ KARŞILANIYOR'

Gemideki 383 kişinin mürettebat ve otel hizmeti verecek görevlilerden oluştuğunu belirten işletme sahibi Vedat Uğurlu ise yaşanan süreci Yeni Asır'a şöyle anlattı: "Kaptan ve 36 mürettebat Yunan vatandaşı. 160'ı Türk, 187'si ise diğer ülkelerden. Biz 9 Mart'ta Çeşme'den ayrıldık. 14 Mart'ta Cadiz'de İspanya'da yanaşamadık. Çeşme'ye dönüp personeli indirmek istedik ancak yetkililer sadece denizden tahliyeye izin verdiler. Teknik olarak bu mümkün olmayınca 22 Mart'ta gemidekileri tahliye için Atina'ya gittik. Bu sırada kalite müdürünün hastalanınca İsviçreli çalışma arkadaşımızla Endonezyalı bir çalışanı hastaneye gönderdik. Şu an gemide durumu ağır olan kimse yok. Türk Başkonsolosluğu ile temas halindeyiz. Onlar sayesinde gemidekilerin ihtiyaçları Yunan makamlarınca karşılanıyor."

İhsan KARATAŞ - Kazım YÖRÜKCE