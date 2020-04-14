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Son dakika: Başkan 'dan için başsağlığı mesajı!

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Haydar Baş için başsağlığı mesajı!

14.04.2020, 12:49 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020,12:56

Başkan , koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Genel Başkanı için hesabından bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş için sosyal medya hesabından bir başsağılığı mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"KOVİD-19 sebebiyle hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'ın vefatından derin üzüntü duydum.

Sayın Baş'a ve aynı hastalıktan vefat eden tüm vatandaşlarıma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânları cennet olsun."

BTP Genel Başkanı Haydar Baş koronavirüsten hayatını kaybetti! (Haydar Baş kimdir?)

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