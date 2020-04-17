Sağlık Bakanı Koca, canlı yayında Denizli vaka haritasını paylaştı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kendi tedavi algoritmamızı oluşturarak vakalar için erken ilaç tedavisine başladık, olumlu sonuç verdi." dedi. "Kısıtlamadan sonra 65 yaş üstü pozitif oranı yüzde 30'dan yüzde 18'e düştü." ifadelerini kullanan Bakan Koca, "Vaka sayımızda artış devam etmektedir. Bu artış hızının düşmekte olduğunu görüyoruz." diye konuştu. Bakan Koca ayrıca Denizli vaka haritasını da paylaştı.

Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu görüşmek için video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili bilgi veren Bakan Koca, Denizli'nin vaka haritasının paylaştı. Haritada vaka yoğunluğunun merkezde toplanması ise dikkat çekti. GENEL TABLO Bakan Koca Türkiye'deki genel vaka sayısını, "Günlük hastaneye yatan hasta sayımızda düşüş de tablolarımıza yansımaktadır. Bugün sonucu çıkan 40 bin 270 test ile toplam sayımız 558 bin 413 oldu. Vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 126. Toplam vefat sayısı 17 Nisan itibarıyla 1769. Artan vaka sayımıza rağmen yoğun bakım ve entübe sayımız azalıyor." şeklinde açıkladı. İŞTE DENİZLİ'NİN KORONA HARİTASI Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan canlı yayında önemli açıklamalar