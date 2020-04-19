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6 hastanın durumu iyi

6 hastanın durumu iyi
Giriş Tarihi: 19.4.2020
Korona virüs tedavisinde Çin'den sonra Türkiye'de de uygulanmaya başlayan immün plazma yöntemi ile ilgili iyi haberler arda arda gelmeye devam ediyor. Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre Nakli ve Aferez Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkut, Kovid- 19'da 4. evrede olan ciddi durumdaki 6 hastaya uygulanan immün plazma yönteminin olumlu sonuçlar verdiğini ifade etti. Plazma verilen hastalarda olumlu klinik bulgular olduğunu belirten Prof. Erkut, "Dört İyileşen hastamızdan alınan ve altı hastaya uygulanan tedavide başarılı dönüşler görülürken bu ilerisi için sevinç yarattı" dedi.

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Malatya'da yoğun bakım hastasına uygulanan tedavide 6 hastaya verilen plazmaların dört iyileşen hastadan verildiğini kaydeden Prof. Dr. Erkut, "Süreci olumlu devam eden bu uygulama ile tarihe geçeceğiz. Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde plazma tedavisine başlanan ventilatör cihazındaki korona virüslü 6 hasta tedaviye olumlu cevap verdi. Hepsinin durumları oldukça iyi ve sıkı takip ediliyorlar" açıklamasını yaptı.

■ FATİH ŞENDİL
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