THY’den dev tahliye operasyonu

Korona virüs salgını nedeniyle 59 ülkede mahsur kalan 25 bin Türk vatandaşı Türk Hava Yolları’nın gerçekleştireceği 195 tahliye uçuşu ile Türkiye’ye getiriliyor. Dün başlayan dev tahliye operasyonu 28 Nisan’a kadar sürecek

Türk Hava Yolları'nın geçici süreyle yurt dışında bulunan ve salgın sonrası bulundukları ülkede mahsur kalan vatandaşları özel uçuşlar ile yurda getireceği dev tahliye operasyonu dün başladı. Bu operasyon sayesinde turist, öğrenci ya da geçici işçi olarak gittikleri ülkelerde mağdur olan binlerce vatandaş Türkiye'ye gelecek. Salgın nedeniyle tüm tarifeli yolcu seferlerini durduran, kargo uçuşlarını devam ettiren THY, 20-28 Nisan tarihleri arasında 59 ülkeden tahliye uçuşu gerçekleştirecek.

İŞTE O ÜLKELER

Operasyon kapsamında toplam 195 uçuş ile 25 bine yakın vatandaşın Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor. Operasyon kapsamında en fazla vatandaşın tahliye edileceği ülke olan Almanya'dan 3 bin 269 kişinin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Bu ülkeyi 2 bin 201 kişi ile Suudi Arabistan ve bin 632 kişi ile ABD izleyecek. Daha sonra sırasıyla, İngiltere'den bin 559, Kuveyt'ten bin 463, Cezayir'den bin 200, Ukrayna'dan 863, Irak'tan 861, Fransa'dan 696, Azerbaycan'dan 662, Hollanda'dan 648, Kanada'dan 543, KKTC'den 540, Birleşik Arap Emirlikleri'nden 538, Polonya'dan 488, İspanya'dan 455, Rusya'dan 380, Kuzey Makedonya'dan 394, Kırgızistan'dan 352 ve İsviçre'den 341 kişi getirilecek. Tahliye seferi yapılacak diğer ülkeler ise şunlar: Belçika, Malta, Mısır, İrlanda, Moldova, Macaristan, Romanya, Çekya, Kosova, Arnavutluk, Bahreyn, Sırbistan, İtalya, İsveç, Ürdün, Umman, İran, Sudan, Avusturya, Slovakya, Fas, Tayland, Karadağ, Danimarka, Gana, Senegal, Benin, Katar, Etiyopya, Somali, Moritanya, Nijer, Kenya, Bangladeş, Pakistan, Malezya, Singapur, Hindistan ve Bosna Hersek.



Sevdikleriyle buluşturacağız

Tahliye uçuşları ile ilgili bilgi veren Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Cumhurbaşkanımızın talimatı ile ülkemiz için anlamlı bir operasyona başlıyoruz. Yurt dışında mahsur kalan binlerce vatandaşımızı getirerek Ramazan Ayı'nda onları sevdikleriyle aynı masanın etrafında buluşturacağız" dedi.