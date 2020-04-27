Tweet silindi, hakaret açıklamaları Adana Barosu’nun internet sitesinde! Adana Barosu da Ali Erbaş'ı hedef aldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, okuduğu ayetler nedeniyle bir kesimin hedefi oldu. Adana Barosu da Erbaş'ı hedef alırken, baronun twitter hesabından yapılan paylaşımlar kısa süre sonra silindi. Adana Barosu Başkanı avukat Veli Küçük'ün; Prof. Dr. Ali Erbaş'a hakaret eden açıklamaları ise Adana Barosu’nun internet sitesinde duruyor.

Adana Barosu'nun; Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı hedef alan tweetini sildiği öğrenildi. Adana Barosu Başkanı avukat Veli Küçük'ün; Prof. Dr. Ali Erbaş'a hakaret eden açıklamaları ise Adana Barosu'nun internet sitesinde duruyor!

BAŞSAVCILIK ANKARA BAROSU HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATTI, TWEET SİLİNDİ!

Adana Barosu'nun resmi hesabından paylaştığı ve "Baromuzdan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Cuma hutbesinde LGTB+Bireyleri hedef göstermesine tepki Baro Başkanımız Avukat Veli Küçük; 'Ayrımcılık ve nefret söylemidir; Kınıyoruz" ifadelerinin yer aldığı tweeti kaldırıldığı tespit edildi.

Adana Barosu'nun; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Ankara Barosu yöneticileri hakkında Prof. Dr. Ali Erbaş'a yönelik açıklama nedeniyle soruşturma başlatmasının ardından söz konusu tweeti kaldırması dikkat çekici bulundu.

ADANA BAROSU TWEETİ SİLDİ, HAKARET İÇERİKLİ AÇIKLAMA İNTERNET SİTESİNDE!

Adana Barosu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı hedef alan paylaşımı silerken; Adana Barosu Başkanı avukat Veli Küçük'ün İslam'ın zina ve eşcinselliğe bakışını anlatan Prof. Dr. Erbaş'a yönelik açıklaması internet sitesinde durması dikkat çekiyor.

BARO BAŞKANI VELİ KÜÇÜK, ALİ ERBAŞ'A HAKARET ETTİ!

Adana Barosu'nun resmi internet sitesinde; "Baromuzdan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Cuma hutbesinde LGTB+bireyleri hedef göstermesine tepki. Baro başkanımiz avukat Veli Küçük; "Ayrımcılık ve nefret söylemidir; kınıyoruz" başlıklı haberde, şu ifadeler yer alıyor:

"Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, Ankara Hacı Bayram Camii'nde, temsili Cuma namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, LGBTİ+ bireyleri hedef göstererek, 'İslam zinayı en büyük günah kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor' sözlerinin amacını aşan ifadeler olduğuna, hem eşcinselleri, hem de HİV ile yaşayan bireylere yönelik "ayrımcılık, halkı kin ve nefrete" sürüklemekten ötürü esefle kınadı."

(…)

"Diyanet İşleri Başkanı'nın ayrıca 'Cinsiyete müdahale eden ve cinsiyetsizliğe davet eden çabalar sadece bireyin değil bütün bir neslin felaketini hazırlar. Cinsiyet seçimini kişisel bir özgürlük alanı gibi göstererek ilahi iradeyi yok saymak, haddi aşma ve kulluktan sapmadır' ifadelerini kullanarak 'Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti. Yılda yüzbinlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın islamî literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu Hiv virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim' çağrısına değinen Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, açıklamasında şu görüş, düşünceleri ortaya koydu;

ALİ ERBAŞ'IN AÇIKLAMALARI AYRIMCIYMIŞ!

"Salgın hastalık ile mücadele edilen pandemi günlerinde Diyanet İşleri Başkanı ayrımcı söylemleri ile yaşam hakkını tartışmaya açmaktan vazgeçmelidir."

"Halkımızın kenetlenmeye ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bu zor günlerde devlet kurumunun başında oturup söylemini kutsal sayılan değerler üzerine inşa ederek halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmesi kabul edilemez."

"Ne acı ki; LGBT'lilerin varlığı, havaya ateş eden magandalar, küçücük kız çocuklarını tecavüz edip katleden, hayvanlara yaşam hakkı tanımayan, içinde sevgi ve merhamet barındırmayan herkesden daha tehlikeliymiş!"

"LGBT bireylerin yaşam hakkı da tüm insanların ki gibi kutsal ve dokunulmazdır! Acı olanı ise bu mesajı yazmak zorunda kalmamızdır. Diyanet İşleri Başkanı makamda olduğu süre boyunca çocuk tecavüzcülerine gözlerini kapatmakta ve kadın düşmanlığının manevi zeminini dini söylemlerle meşrulaştırma çabasındadır. Anılan şahsı ve ona hak veren zihniyeti ve esefle, ibretle kınıyor ve özür dilemeye davet ediyoruz."

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VELİ KÜÇÜK'ÜN RAHATSIZ OLDUĞU O İFADELER!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Hacı Bayram Camii'nde, temsili Cuma namazını kıldırdı. Prof. Dr. Erbaş, Cuma hutbesinde tüm insanlığa, "Ey insanlar! Canımıza, aklımıza, inancımıza, malımıza ve neslimize zarar veren şeylerden uzak duralım" çağrısında bulundu.

"İSLAM ZİNAYI EN BÜYÜK HARAMLARDAN KABUL EDİYOR. LÛTÎLİĞİ, EŞCİNSELLİĞİ LANETLİYOR"

Prof. Dr. Ali Erbaş hutbesinde; "Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti. Yılda yüzbinlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın islamî literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu Hiv virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim" ifadelerini kullandı.

BAŞSAVCILIK, ANKARA BAROSU YÖNETİCİLERİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Barosu yöneticileri hakkında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a yönelik açıklama nedeniyle soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, baronun dün "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın İnsanlığın Bir Kesimini Nefretle Aşağılayıp Kitlelere Hedef Gösterdiği Konuşmasıyla İlgili Basın Açıklaması" başlığıyla açıklama yaptığı belirtilerek, açıklama nedeniyle baro yöneticileri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216/3 maddesi kapsamında, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama suçundan re'sen soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

TCK'nin 216'ncı maddesinin 3'üncü fıkrasında "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" hükmü bulunuyor.