Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Milletimizin büyük desteği sorumluluğumuzu arttırmıştır

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Milletimizin büyük desteği, İslami değerlere her daim sahip çıkması azmimizi, heyecanımızı, sorumluluğumuzu arttırmıştır." açıklama yaptı.

Son dakika haberi: Cuma hutbesinde yaptığı konuşma sonrasında bazı kesimlerin hedef göstermeye çalıştığı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a her kitleden destek yağmıştı.

Erbaş, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Milletimizin büyük desteği, İslami değerlere her daim sahip çıkması azmimizi, heyecanımızı, sorumluluğumuzu arttırmıştır" ifadelerini kullandı.

Başkanlığımıza milletimizin büyük desteği ve İslami değerlere her daim sahip çıkması azmimizi, heyecanımızı ve sorumluluğumuzu daha da arttırmıştır. pic.twitter.com/Sfwl6l8FS4 — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) April 29, 2020

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a büyük destek! Erbaş üzerinden İslam'a saldıran örgütlere tepki

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı hedef almışlardı! Ankara Barosu'na soruşturma

Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan flaş "zina ve eşcinsellik" açıklaması

Tweet silindi, hakaret açıklamaları Adana Barosu’nun internet sitesinde! Adana Barosu da Ali Erbaş'ı hedef aldı

İzmir Barosu'ndan skandal açıklama! 'Nefret'te sınır tanımıyorlar