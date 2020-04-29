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Başkanı Ali büyük desteği sorumluluğumuzu arttırmıştır

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Milletimizin büyük desteği sorumluluğumuzu arttırmıştır

29.04.2020, 14:53 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020,15:06

Başkanı Erbaş, "Milletimizin büyük desteği, İslami değerlere her daim sahip çıkması azmimizi, heyecanımızı, sorumluluğumuzu arttırmıştır." açıklama yaptı.

Son dakika haberi: Cuma hutbesinde yaptığı konuşma sonrasında bazı kesimlerin hedef göstermeye çalıştığı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a her kitleden destek yağmıştı.

Erbaş, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Milletimizin büyük desteği, İslami değerlere her daim sahip çıkması azmimizi, heyecanımızı, sorumluluğumuzu arttırmıştır" ifadelerini kullandı.

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