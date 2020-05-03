Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu'nun vefatı dolayısıyla, oğlu Muhammed Döngeloğlu ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, merhum Ömer Döngeloğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.Son dakika: Ömer Döngeloğlu koronavirüsten vefat etti
Başkan Erdoğan'danÖmer Döngeloğlu'nun oğluna taziye telefonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.