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Başkan Erdoğan'danÖmer Döngeloğlu'nun oğluna taziye telefonu

Koronavirüs tedavisi gören İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu vefat etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu'nun vefatı dolayısıyla, oğlu Muhammed Döngeloğlu ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

03.05.2020, 14:20 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020,14:23











