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Başkan Erdoğan'danÖmer Döngeloğlu'nun oğluna taziye telefonu

Koronavirüs tedavisi gören İlahiyatçı yazar vefat etti. , ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu'nun vefatı dolayısıyla, oğlu ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Başkan Erdoğan'danÖmer Döngeloğlu'nun oğluna taziye telefonu

03.05.2020, 14:20 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020,14:23

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu'nun vefatı dolayısıyla, oğlu Muhammed Döngeloğlu ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, merhum Ömer Döngeloğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Son dakika: Ömer Döngeloğlu koronavirüsten vefat etti

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