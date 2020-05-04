Özdil’in kaçak villası yıkılacak

Özdil imar barışı başvurusunda bulunduktan sonra bile kaçak inşaata devam etti. Bu durum uydu fotoğraflarıyla tespit edildi. CHP'li Bodrum Belediyesi ise skandalı görmezden geldi. Bodrum'un en gözde yerleşim yerlerinden Bitez'deki muhteşem manzaralı kaçak villa ile ilgili inceleme başlatıldı.

RUHSATA AYKIRI YAPI

Özdil, Bodrum Bitez'deki 558,86 metrekare büyüklüğündeki arsayı 2 Mayıs 2017 tarihinde Ak Tur A.Ş'den 4 milyon 615 bin liraya eşi Hülya Özdil adına satın aldı. Yapı o tarihte tapuda ticaret alanı ve 1 kat imar izinli olarak görünüyordu.

KONUT YAPILAMAZ

Bodrum Belediyesi kanunen konut yapılması yasak olan arsa için 10 Ağustos 2017 tarihinde Hülya Özdil adına yapı kullanım izin belgesi verdi. Özdil 142.5 metrekare iskan hakkı olmasına rağmen arsaya 18 metrekare müştemilat, 9.5 metrekare depo,13.5 metrekare jeneratör odası, 81 metrekare bodrum kat ve 45.5 metrekare balkon ilave etti. Yasaları hiçe sayan Özdil böylece ticari alana inşa ettiği villasının yapı büyüklüğünü 310 metrekareye çıkardı.

OYUN İÇİNDE OYUN

Gazeteci Yılmaz Özdil usulsüz villasını kanuna aykırı olarak büyüttükten sonra 11 Eylül 2018'de imar barışı için başvuruda bulundu. Ve yapının ticaret alanından çıkarılarak konut alanına dönüştürülmesini istedi. Özdil'in İmar Kanununu delik deşen eden usulsüzlükleri imar barışı başvurusundan sonra da devam etti. Özdil bu kez de yapının denize bakan ön kısmındaki terası büyüttü. Bu usulsüzlük 23 Ocak 2018 ve 7 Ağustos 2018 tarihli Google Eearth fotoğrafları ile tespit edildi. İmar Barışı 31 Aralık 2017'den önce yapılan eklentileri kapsıyor. Özdil'in bunu bilmesine rağmen kaçak inşaata devam etmesi dikkat çekti. Özdil'in kaçak inşaatı bölgede yaşayan vatandaşları da isyan ettirdi. Daha önce yürüyüş yaptıkları yolun kapatılmasından şikayetçi olan vatandaşlar 2019'da CİMER'e başvurdu. Belediye yapının imar barışı kapsamında olduğu cevabını vererek Özdil'i akladı. Özdil'in imar barışına yaptığı başvuruda yapıyı konut olarak kullandığını beyan etmesinin de hukuksuz olduğu öğrenildi.