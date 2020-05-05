AK Parti ve MHP’den Başkan Soyer’e tepki

Soyer, kentin plakası olan 35'ten yola çıkarak 3 Mayıs'ı 'Dünya İzmirliler Günü' ilan etti. AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Büyükşehir Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise İzmir'in tek gününün '9 Eylül' olduğunu ifade ederek Soyer'e tepki gösterdi.

TEK GÜN 9 EYLÜL'DÜR

Sosyal medyadan açıklama yapan Kaya, İzmir'in doğum günü olan 9 Eylül'e de Soyer'in alternatif üretmeye kalktığını ifade ederek, "Güzel İzmir'imizde farklı görüş ve düşünceden herkesin İzmirlilik ruhuyla kutladığı 9 Eylül, bir milletin yeniden doğuşunu ilan ettiği tarihtir. İzmir'in tek günü vardır, o da 9 Eylül'dür" dedi. AK Partili Sürekli de, Soyer'in açıklamasını içi boş ve yersiz bir meşgale olarak bulduğunu söyledi.

'KARAR VEREMEZSİN'

MHP'li Şahin, "Bir şehri anlamlı hale getiren plakası değil, şanlı tarihidir. 9 Eylül, İzmir'in ve İzmirlinin en müstesna günüdür" diye tepki gösterirken, AK Partili Büyükşehir Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, "Siz tek başınıza böyle bir karar veremezsiniz!" ifadesini kullandı. CHP İl Başkanı Deniz Yücel ve bazı İzmir milletvekilleri ise Soyer'e destek açıklaması yaptı.

Başkan Soyer 3 Mayıs’ı İzmirliler Günü ilan etti

Tunç Soyer'in 3 Mayıs'ı "Dünya İzmirliler Günü" ilan etmesine AK Parti ve MHP'den sert tepki