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Doktor serbest

’da anestezi teknikeri ’ın ölümüyle ilgili davanın sanığı Dr. , şartıyla tahliye edildi.

Doktor serbest
Giriş Tarihi: 5.5.2020

Ankara'da anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın (25) şüpheli ölümüne ilişkin görülen davada tutuklu yargılanan Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın (46) adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, geçen yıl 29 Temmuz sabahı, erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın, Çankaya ilçe-si Dikmen Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu.

İLAÇLAR BULUNDU

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede, genç kızın yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde bazı ağrı kesici ve 'propofol' etken maddeli anestezi ilaçları bulundu. Soruşturma sonunda tutuklanan Özgür Tarhan hakkında, Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan dava açıldı. Dün görülen 5'inci duruşmaya cezaevinden SEGBİS yönte-mi ile katılan sanık Özgür Tarhan'ın, adli kontrol şartıyla tahliyesi-ne karar verildi.

Ayşe Karaman davasında flaş gelişme! Sanık doktor tahliye edildi

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