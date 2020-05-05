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Haberler Gündem Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem!

'tan babalara sitem!

, birçok evde çocukların uzaktan eğitimini sadece annelerin takip etmesine üzüldüğünü ifade ederek, babalara da çocukların eğitim hayatına dahil olma çağrısında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem!

05.05.2020, 19:26 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020,19:27

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, birçok evde çocukların uzaktan eğitimini sadece annelerin takip etmesine üzüldüğünü ifade ederek, babalara da çocukların eğitim hayatına dahil olma çağrısında bulundu.

Selçuk, Twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çocukların uzaktan eğitimini, oyunlarını, ödevlerini pek çok evde sadece annelerin takip ettiğini üzülerek görüyorum. Bir çocuğun eğitim hayatına bilgimizle dahil olmak, çocukluğunda bir oyun arkadaşı olarak yer almak bu kadar zor olmasa gerek."

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