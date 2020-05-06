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Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Aygün’ün tahliyesine itiraz!

'nın ilçesinde aracılığıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklu bulunan ve bugün tahliye edilen gazeteci ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Aygün’ün tahliyesine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Sabah'tan Hayrettin Şaşmaz'ın haberi...

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Aygün’ün tahliyesine itiraz!

06.05.2020, 16:27 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020,16:35

Halk TV'de uzun süre yönetici ve programcı olarak çalışan gazeteci Hakan Aygün hakkında 'Ey İBAN edenler' ifadesinin yer aldığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Aygün, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 Nisan günü Gümbet İskelesi'nde kaldığı teknede gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan Aygün adliyeye sevk edilmiş, buradaki işlemleri sonrası "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



Aygün bugün Bodrum 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmasına çıktı. Mahkeme heyeti, hazırlanan iddianameye ilişkin mevcut delillerin toplandığını, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesinden istenen yazının cevabının geldiğini ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak Aygün'ü tahliye etti.

Tahliye ardından jet bir gelişme yaşandı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Hakan Aygün hakkında verilen tahliye kararına itiraz etti.

SABAH

Bodrum'da gözaltına alınan gazeteci Hakan Aygün tutuklandı

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