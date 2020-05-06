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Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Aygün’ün tahliyesine itiraz!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sosyal medya aracılığıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklu bulunan ve bugün tahliye edilen gazeteci Hakan Aygün ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Aygün’ün tahliyesine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Sabah'tan Hayrettin Şaşmaz'ın haberi...

06.05.2020, 16:27 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020,16:35











