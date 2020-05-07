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Darbe çığırtkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika gelen bilgilere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Evrensel gazetesi yazarı hakkında “Makus kaderden kaçış yok" başlıklı yazısı nedeniyle soruşturma başlattı.

Darbe çığırtkanı Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı

07.05.2020, 15:32 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020,15:41

Son dakika... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ragıp Zarakolu hakkında "Makus kaderden kaçış yok" başlıklı yazısı nedeniyle soruşturma başlattı.

Evrensel Gazetesi yazarı Zarakolu, "Makus kaderden kaçış yok" başlıklı köşe yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Adnan Menderes gibi idam edilmekle tehdit etmiş ve darbe imasında bulunmuştu.

Detaylar geliyor...

Başkan Erdoğan, darbe çığırtkanlığı yapan Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusunda bulundu Erdoğan'ı hedef aldı! Ragıp Zarakolu'nun darbe ve idam tehdidine çok sert tepki

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