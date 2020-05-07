Yılmaz Özdil’in villası 13 Mayıs’ta yıkılacak

Edinilen bilgilere göre, villanın imara aykırı yapılan bölümleri, 13 Mayıs Çarşamba günü Bodrum Belediyesi tarafından yıkılacak. Yarın toplanacak Belediye Meclisi'nde verilecek kararın ardından Özdil'in eşi Hülya Özdil'e tebligat gönderilecek.

BELEDİYE VERECEK

10 aydır kaçak yapı sahiplerine göz açtırmayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İmar Barışı'na başvuru esnasında yalan beyan veren ve kamu görevlilerini de yanıltan Özdil'in eşi Hülya Özdil hakkında da savcılığa suç duyurunda bulundu. Yalan beyanda bulunmanın 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası bulunuyor. İmara aykırılıklar nedeniyle ilgili mevzuata göre Bodrum Belediyesi'nin cezai işlemleri gerçekleştirmesi gerekiyor. Söz konusu cezai işlemler yapının rayiçi, konumu gibi sebeplerle değişebiliyor.





KAÇAK BÖLÜMLERE HAVADAN TESPİT

Yapılan incelemelerde büyük bir kısmı binanın altında bulanan bodrum katın kaçak olduğu, yapı kayıt belgesinde 45.5 metrekare olarak gözüken terasın ise 71 metrekare olduğu tespit edildi. Kanun gereği imar barışından ancak 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan binaların sahipleri faydalanabiliyor. Ocak 2018'in hava fotoğraflarına bakıldığında terasın gözükmediği tespit edildi. Ayrıca bahçede 13,5 metrekare jeneratör odası, 18 metrekare müştemilat, 9.5 metrekarelik deponun olduğu, fakat bu yapıların da Ocak 2018 hava fotoğraflarında gözükmediği belirlendi.

Yapı kayıt belgesi iptal edildiği için kaçak konuma düşen villanın bugüne kadar yapılan eklerinin yıkılarak projedeki ilk haline getirileceği öğrenildi.

Adem ÜLKER

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