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Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

, "Tedbirlere uyarsak, yeni vaka sayımız, yakında günde 1.000’den daha az olacak. Yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Bugünkü vefat sayımız 55. Tedbirsizliğin bedelinin ağır olduğunu unutmayalım." dedi.

Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

11.05.2020, 20:32

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