Seyahat yasağı kalkıyor mu? Başkan Erdoğan açıklama yapacak

Koronavirüs salgınının başlamasının ardından tüm mesaisini yakın kurmaylarıyla Huber Köşkü'nde sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, haftalık olarak topladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne bugün yedinci kez videokonferans yöntemiyle başkanlık ediyor. Ana gündem maddesini yine koronavirüsle ilgili gelişmelerin oluşturacağı kabinede atılacak yeni adımlar karara bağlanacak.

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Erdoğan'ın alınacak haftalık kararları Millete Sesleniş konuşmasıyla açıklayacağı toplantıda, salı gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı da içine alan 16-17-18-19 Mayıs'ta 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanması ve son toplantıda seyahat yasağının kaldırıldığı 7 kente yenilerinin eklenmesi bekleniyor.