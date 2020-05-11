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Seyahat yasağı kalkıyor mu? Başkan Erdoğan açıklama yapacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yedinci kez videokonferans yöntemiyle toplandı. Bazı illere seyahat kısıtlmasının kaldırılması ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve ’nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde. Gözler Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevrildi.

Seyahat yasağı kalkıyor mu? Başkan Erdoğan açıklama yapacak

11.05.2020, 18:11

Koronavirüs salgınının başlamasının ardından tüm mesaisini yakın kurmaylarıyla Huber Köşkü'nde sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, haftalık olarak topladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne bugün yedinci kez videokonferans yöntemiyle başkanlık ediyor. Ana gündem maddesini yine koronavirüsle ilgili gelişmelerin oluşturacağı kabinede atılacak yeni adımlar karara bağlanacak.

CANLI YAYIN

Erdoğan'ın alınacak haftalık kararları Millete Sesleniş konuşmasıyla açıklayacağı toplantıda, salı gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı da içine alan 16-17-18-19 Mayıs'ta 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanması ve son toplantıda seyahat yasağının kaldırıldığı 7 kente yenilerinin eklenmesi bekleniyor.

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